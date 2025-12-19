  1. Главная
Трамп потребовал НАТО заставить Данию уйти из Гренландии: мнение экспертов
Сегодня, 12:04
lizapoluda

Трамп потребовал НАТО заставить Данию уйти из Гренландии: мнение экспертов

Авторы поста упоминают, что даже те в США, кто считает, что НАТО нужно поддерживать, относятся к блоку как к бремени.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании немедленно уйти из Гренландии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" сочли такое заявление доступным образцом политической риторики нового времени и новых политических приоритетов США.

Авторы поста упоминают, что даже те в США, кто считает, что НАТО нужно поддерживать, относятся к блоку как к бремени, которое США должны нести в первую очередь из моральных соображений. Трамписты отличаются тем, что не считают это бремя обязательным для США и намерены его скинуть.

Но Дании, конечно, не позавидуешь. Им сейчас предстоит выбирать между разрывом союза, который для нынешнего поколения кажется вечным, и национальным унижением для того, чтобы этот союз сохранить. Причем датчане, которые последние десятилетия действительно на оборону Гренландии подзабили, точно знают, что российской угрозы там нет, а китайская – не их проблема.

