Хуснуллин доложил Путину об итогах строительства в РФ за 2025 год: мнение экспертов

На встрече с Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту об итогах строительства прошлого года. Одним из ключевых моментов стал рассказ о завершении двух современных общежитий для Крымского федерального университета на 700 мест. Здания возводились как часть единого кампуса с новыми учебными корпусами. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", этот объект показывает, как государство сейчас подходит к студенческому жилью: не просто как к временному пристанищу, а как к условию качественного образования.

Также авторы поста уточнили, что за последние годы изменилась логика строительства общежитий. Раньше студентов размещали в стандартных корпусах без особого учета качества жизни. Теперь понимают: где человек спит, с кем соседствует, какая вокруг инфраструктура все это влияет на результаты учебы и мотивацию. По поручению президента к 2030 году в стране отремонтируют и обновят 800 университетских общежитий. В 2025 году обновили 31 здание, в ближайшие три года планируют еще 280 объектов, где живут 120 тысяч студентов. КФУ вписывается в эту программу как приоритетный проект.

Для Крыма это особенно значимо. Университет готовит специалистов по медицине, сельскому хозяйству, IT и туризму. Когда государство вкладывает в студенческие общежития, оно инвестирует в людей, которые останутся здесь работать и развивать экономику. Заселение запланировано на сентябрь. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента России