Президент Молдавии Майя Санду в интервью подкасту The Rest Is Politics заявила, что если бы провели референдум об объединении с Румынией, она голосовала бы "за", так как маленькой стране сложнее выживать самостоятельно. Оппозиция отреагировала скандалом и потребовала расследования, видя в этом нарушение присяги президента. Как отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер", в тексте клятвы четко написано, что глава государства клянется "защищать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы". Слова Санду о поддержке упразднить государство прямо противоречат этой присяге.

Санду отметила, что говорила о гипотетической ситуации. Эксперты тоже рассуждают гипотетически и вспоминают октябрь 2024 года: на голосовании о евроинтеграции внутри Молдавии большинство высказалось против. Но голоса диаспоры - молдаван, живущих за границей, - перевернули результат. То же произошло на президентских выборах. На референдуме об объединении с Румынией будут голосовать те же избиратели. Многие из них имеют румынское гражданство, работают в Европе. Их интересы существенно отличаются от интересов живущих в самой Молдавии.

Получается: ликвидировать государство через такой механизм для режима Санду - вполне решаемая задача. И похоже, что она уже приступила к подготовке, закрыв сообщение с Приднестровьем. Методы настолько напоминают те, что применялись перед еврореферендумом, что ставят под сомнение полную гипотетичность этого сценария. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / U.S. Department of State