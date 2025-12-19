Санду выразила желание объединить Молдавию с Румынией

Она также подчеркнула, что большинство граждан страны не поддерживает такую инициативу.

Президент Молдавии Майя Санду выразила желание объединить страну с Румынией. Об этом она заявила на подкасте The Rest Is Politics.

По словам главы республики, если в Молдавии пройдет референдум по теме объединения с Румынией, она проголосует за такой вариант. Санду отметила, что страна с трудом выживает как демократия и суверенное государства. При этом президент добавила, что большинство граждан не поддерживает такую инициативу.

Если у нас будет референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Такой маленькой стране как Молдавия становится всё более сложно выжить как демократия, как суверенная страна. Майя Санду, президент Молдавии

