Санду призвала найти решение по выводу войск РФ из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду призвала найти решение по выводу российских войск из Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova1.
По словам Санду, российские военнослужащие должны покинуть территорию Приднестровья "мирным путем". Она подчеркнула, что это самая сложная задача для властей Молдавии. Также президент заявила, что у Кишинева есть экономический план, который подразумевает "реинтеграцию" региона".
Нужно ехать в Гагаузскую автономию и гораздо серьезнее работать с местными жителями.
Майа Санду, президент Молдавии
Ранее ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных фракций на парламентских выборах.
Фото: YouTube / Privesc.Eu Moldova
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все