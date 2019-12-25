Санду призвала найти решение по выводу войск РФ из Приднестровья

По ее словам, российские военнослужащие должны покинуть регион "мирным путем".

Президент Молдавии Майя Санду призвала найти решение по выводу российских войск из Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova1.

По словам Санду, российские военнослужащие должны покинуть территорию Приднестровья "мирным путем". Она подчеркнула, что это самая сложная задача для властей Молдавии. Также президент заявила, что у Кишинева есть экономический план, который подразумевает "реинтеграцию" региона".

Нужно ехать в Гагаузскую автономию и гораздо серьезнее работать с местными жителями. Майа Санду, президент Молдавии

Ранее ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных фракций на парламентских выборах.

Фото: YouTube / Privesc.Eu Moldova