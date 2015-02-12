Мая Санду обвинила в проблеме Россию.

Снабжение электроэнергией Молдавии оказалось под угрозой после отключения линии электропередачи "Исакча - Вулканешты", которая выступает ключевым каналом импорта электрической энергии в страну. Соответствующее заявление сделала через социальные сети местный президент Майя Санду.

Ночные удары привели к отключению ключевой линии электроснабжения Молдавии с Европой. Альтернативные маршруты задействованы, однако ситуация остается хрупкой. Майя Санду, глава Молдавии

На настоящий момент в постсоветской республике экстренные службы не регистрируют аварийных отключений. Власти призывали местное население рационально использовать электричество. В январе 2026 года перегрузка и автоматическое отключение линии "Исакча - Вулканешты" спровоцировали отключение электроэнергии по всей территории государства.

Фото: Maia Sandu