В Молдавии заявили, что снабжение страны электроэнергией под угрозой
Сегодня, 13:17
Мая Санду обвинила в проблеме Россию.

Снабжение электроэнергией Молдавии оказалось под угрозой после отключения линии электропередачи "Исакча - Вулканешты", которая выступает ключевым каналом импорта электрической энергии в страну. Соответствующее заявление сделала через социальные сети местный президент Майя Санду.

Ночные удары привели к отключению ключевой линии электроснабжения Молдавии с Европой. Альтернативные маршруты задействованы, однако ситуация остается хрупкой.

Майя Санду, глава Молдавии

На настоящий момент в постсоветской республике экстренные службы не регистрируют аварийных отключений. Власти призывали местное население рационально использовать электричество. В январе 2026 года перегрузка и автоматическое отключение линии "Исакча - Вулканешты" спровоцировали отключение электроэнергии по всей территории государства.

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС.

Фото: Maia Sandu

