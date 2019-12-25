МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС

Олег Озеров получит ноту протеста от Кишинева.

Молавское министерство по иностранным делам вызвал российского посла Олега Озерова из-за аварии, произошедшей на украинской гидроэлектростанции (ГЭС). Соответствующими данными с журналистами поделились представители местного дипломатического ведомства из Кишинева. Специалисты пояснили, что посол из Москвы получит ноту протеста от национального правительства. Речь пойдет о аварии, зафиксированной в районе Новоднестровска. В ситуации местные власти обвинили именно Москву.

Напомним, что чиновники из Молдавии ранее решили временно остановить водоснабжение из реки Днестр в нескольких районах страны - в Сороках, Бельцах, Флорештах и Сынжерей, а также во втором по величине городе страны. Причиной такого запрета оказалось продолжающееся загрязнение водоема. Власти пояснили, что источник выбросов по-прежнему сбрасывает отходы в реку. Согласно сведениям от министерства по экономике Украины, утечка происходит в районе Днестровской ГЭС, размещенной в Черновицкой области.

