Молдавия не будет продлевать контракт с "Газпромом"

По словам министра энергетики страны, компания не выполнила свои контрактные обязательства.

Молдавия не будет продлевать контракт с компанией "Газпром", который завершается в сентябре 2026 года. Об этом в интервью телеканалу Rlive заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.

По его словам, речи о продолжении этого контракта совсем не идет. Жунгиету отметил, что "Газпром" не выполнил свои контрактные обязательства.

Они не выполнили свои контрактные обязательства - приостановили поставку газа. Дорин Жунгиету, министр энергетики Молдавии

Отметим, что с января 2025 года "Газпром" прекратил поставки в Молдавию после того, как Украина отказалась пропускать российский газ по своей территории. Также сообщалось об отказе Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Ранее мы сообщали, что США планируют отправлять на Кубу топливо.

Фото: pxhere.com