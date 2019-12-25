США планируют отправлять на Кубу топливо

Речь идет о небольших объемах для поставок на остров.

Соединенные Штаты планируют отправлять на Кубу топливо. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность отправки на остров топлива для гуманитарных целей. Речь идет о небольших объемах. Куба может получить от США газ для приготовления пищи и дизельное топливо для поддержания работы водопроводной инфраструктуры.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Белый дом может ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Он также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая может исходить от Гаваны.

Фото: pxhere.com