На Кубе остаются более четырех тысяч российских туристов. Об этом заявил порталу BFM.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, вывозить путешественников будут рейсами с односторонней загрузкой на Кубе. Мурадян отметил, что ускорить процедуру будет сложно, поскольку сами туристы пока не выражают опасений по поводу продолжения отдыха. Кроме того, в отелях, где живут туристы из России, есть электричество и другие необходимые ресурсы.

Вице-президент АТОР добавил, что Кубу ежегодно посещают сотни тысяч путешественников. Он также подчеркнул, что ряд туроператоров специализировался именно на кубинском направлении, но сейчас компаниям предстоит переориентироваться на другие маршруты

Фото: pxhere.com