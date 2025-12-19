По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, топливный кризис на Кубе осложняет авиасообщение.

Интерес к Кубе у российских туристов снизился на 28,7%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные подсчетов сервисов "Слетать.ру", OneTwoTrip и Level Travel.

Отмечается, что россияне массово отказываются от поездок на Кубу после новостей об энергетическом кризисе в стране. Бронирований туров на 1-9 февраля стало меньше на 28,7% к предыдущей неделе. Также сообщается, что продажи авиабилетов в январе-феврале упали на 40% в годовом выражении.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, топливный кризис на Кубе осложняет авиасообщение. Он подчеркнул, что практически весь маршрут проходит над водной территорией, из-за чего найти место для дозаправки непросто.

Фото: Piter.tv