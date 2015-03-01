Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ

Согласно документу, число военнослужащих определено в 1,5 млн человек.

Президент России Владимир Путин установил новую штатную численность Вооруженных сил страны. Соответствующий указ от 4 марта 2026 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, штатная численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 являются военнослужащими. Предыдущий указ, действовавший с сентября 2024 года, признан утратившим силу — тогда общая численность была установлена на уровне 2 389 130 человек. Таким образом, штат увеличился примерно на 2,6 тысячи человек.

Это уже четвертое повышение численности армии с начала СВО. В Кремле подобные меры ранее объясняли ростом угроз, связанных с расширением НАТО и текущей геополитической обстановкой. При этом, как отмечают в Минобороны, увеличение происходит поэтапно за счет набора контрактников, без повышения призыва на срочную службу.

Президент ранее подчеркивал, что множество мужчин принимают самостоятельное решение о вступлении в ряды армии и подписывают контракты. Только за прошлый год к российским войскам в качестве контрактников присоединились свыше 400 тысяч человек. Кроме того, с начала 2026 года в России вступили в силу законы о круглогодичном призыве и возможности привлечения резервистов для выполнения задач в мирное время.

