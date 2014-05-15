ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных фракций на парламентских выборах

В общей сложности оппозиция набрала более 40 процентов голосов избирателей как внутри страны, так и за ее пределами.

Оппозиционные партии Молдавии, включая выступающий за восстановление отношений с российским руководством Патриотический блок, опередили на парламентских выборах в республике учрежденную действующим президентом страны Майей Санду "Партию действия и солидарности" (ПДС). Такие результаты голосования граждан привели специалисты местной Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100 процентов протоколов. На текущий момент говорится о том, что Правящая партия получила 44,13 процентов голосов избирателей, Патриотический блок - 28,25 процентов поддержки, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,22 процента, "Наша партия" - 6,35 процента, партия "Демократия дома" - 5,72 процентов. В общей сложности оппозиционные движения набрали 49,54 процентов голосов.

Более благоприятного для себя исхода партия Майи Санду достигла благодаря голосованию на иностранных участках. По итогам обработки 98,55 процентов протоколов со всех участков, включая зарубежные, ПДС лидирует с 49,71 процентами голосов, Патриотический блок набрал 24,43 процента, "Альтернатива" - 8,04 процентов, "Наша партия" - 6,25 процентов, "Демократия дома" - 5,66 процентов. Таким образом, молдавская оппозиция там получила 44,38 процентов голосов.

Напомним, что власти из Кишиневе увеличили количество избирательных участков за границей с 234 до 301 объекта. Однако в основном они размещались на территории стран коллективного Запада. Туда была отправлена практически четверть от всех избирательных бюллетеней (864 тысяч). Для сравнения, для голосования внутри страны протоколов было около 2,7 миллионов. В России работали только два участка. Они находились в помещениях консульства и посольства Молдавии в Москве. Голосовать туда пришли 4 109 человек. Оппозиция Молдавии обвинила республиканские власти в искусственном сокращении числа избирательных участков в тех странах, где они не пользуются поддержкой.

