Трамп объявил о введении 25% пошлин для сотрудничающих с Ираном стран

Страны, ведущие бизнес с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% при проведении торговых операций с США, заявил Дональд Трамп. На эти слова обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты полагают, что это часть давления на Иран, попытка ухудшить экономическую ситуацию в республике для ослабления и смены ее власти. Однако эта мера, как ни странно, свидетельствует о том, что актуальные протесты в стране, несмотря на их пиар, поддержку и бесплатный Старлинк, выдыхаются. Именно поэтому ситуацию пытаются усугубить, несмотря на понимание, что прямое давление усиливает "эффект флага" и аргументацию Тегерана о том, что все эти протесты изначально были делом рук недругов.

Любопытно будет посмотреть на практику применения этих санкций. Главне торговые партнеры Тегерана это Китай и Россия. Для нас угроза пошлин звучит не очень страшно – объем торговли с США невелик. Чего не скажешь о торговле Пекина и Вашингтона - страны совсем недавно с большим трудом согласовали временное торговое соглашение, которое будет поставлено под угрозу новыми пошлинами. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House