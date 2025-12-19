Трамп допустил выбор между НАТО и Гренландией: мнение экспертов

США несут обязательства перед блоком, при этом Европа очень хочет, чтобы США увеличили свое участие в делах альянса.

Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и сохранением НАТО. По мнению эксперта Telegram-канала "Мейстер", главная причина этого – то, что НАТО для США превратилось в чистый пассив. США несут обязательства перед блоком, при этом Европа очень хочет, чтобы США увеличили свое участие в делах альянса, включая возращение к поддержке Украины.

Для США же эти обязательства являются бессмысленным бременем, вдобавок чреватым столкновением с Россией, уверены эксперты. При этом помощь НАТО в противостоянии США с Китаем, которое для Штатов сейчас на первом месте, фактически нулевая. Единственная страна блока, чье участие на Дальнем Востоке имеет для американцев какой-то смысл, это Великобритания, но союз Вашингтона и Лондона сложился до НАТО, и скорее всего, этот союз переживет блок.

А вот переживет ли НАТО президентство Трампа – вопрос очень интересный. Как минимум, переживет ли в текущем виде. Вопрос даже не в Дании, которая может выйти из блока обидевшись на Штаты в случае отъема Гренландии, а скорее в разделении блока на чистых и нечистых. В смысле тех, обязательства в чей адрес США рассматривают по тем или иным причинам как существенные для себя в обмен на ту или иную взаимность, и всех остальных. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House