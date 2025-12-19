Можно предположить, что без США в союзниках восточно-европейские деятели так и не осмелеют

Претензии США на Гренландию действительно способны развалить НАТО, однако авторы Telegram-канала "Мейстер" не обольщаются перспективами.

С одной стороны, конечно, США определяют лицо блока и его возможности, уточнили телеграмеры. С другой – в случае если НАТО действительно накроется медным тазом, и Европа создаст некое собственное военное объединение, многих восточно-европейских деятелей будет некому держать за шиворот, не позволяя им излишне распоясаться с провокациями в нашем отношении.

Можно предположить, что без США в союзниках они так и не осмелеют, но веры в это не особо: в Европе сейчас явный дефицит лидеров, умеющих в логику и сопоставление. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали усиление протестов в Иране.

Фото: Pxhere