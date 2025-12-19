Эксперты прокомментировали усиление протестов в Иране

По мнению телеграмеров, кому-то очень хочется вызвать новый виток ожесточения из-за попранных религиозных чувств, создав картинку пылающих городов.

Последние дни идут новости об усилении протестов в Иране и взятии демонстрантами пары городов. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", при ближайшем рассмотрении оказывается, что источники этих новостей западные, а их размер и специфика (кудский Абданан с 20+ тысяч жителей и своей атмосферой) не позволяют использовать их как маркер масштабности протеста.

Все это не отрицает факта протестов и наличия внутренних проблем Тегерана, которые явно пытаются использовать и Израиль, проталкивающий идею новой военной операции против страны, и США, где окрыленный венесуэльским блицкригом Трамп уже заявил, что готов вмешаться, если персы начнут убивать демонстрантов. По мнению телеграмеров, кому-то очень хочется вызвать новый виток ожесточения из-за попранных религиозных чувств, создав картинку пылающих городов.

Учитывая, что Иран перманентно пребывает в состоянии экономических проблем, создаваемых ему десятилетиями санкций, у нас есть сомнения в том, что новый их виток позволит скинуть власть в стране. А внешнее вмешательство на фоне протестов приведет только к обратному эффекту – примерно также было в 2025-м на фоне атак Израиля, снизивших накал протестов на фоне "эффекта флага". Прямолинейность визави персов это, впрочем, не отменяет: они полны надежд на смену власти, и уже даже расчехлили своего кандидата для транзита власти - Резу Пехлеви, потомка последнего шаха Ирана. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere