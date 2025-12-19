Эксперты прокомментировали атаку США на Венесуэлу

Авторам поста интересны причины происходящего помимо военных возможностей США, в которых мало кто сомневается, и разницы в весовых категориях между США и любой страной Латинской Америки.

Военные эксперты и политологи, говорившие, что группировка США в Карибском море недостаточна для вторжения и может позволить максимум короткую операцию с использованием воздушных сил и спецназа, оказались правы, но не полны в своей правоте: то, что в ходе такой короткой операции Штаты смогут захватить и вывезти Мадуро, никто из них не предполагал. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторам поста интересны причины происходящего помимо военных возможностей США, в которых мало кто сомневается, и разницы в весовых категориях между США и любой страной Латинской Америки. И здесь телеграмеры отметили, что правительство Венесуэлы в целом так и не смогло найти ответ на вопрос о дальнейшем пути развития страны. Такой ответ предусматривал бы выбор сильного зарубежного партнера - будь то Китай или Россия, присутствие которого могло бы предотвратить американское вторжение, или ограничить его ракетными пусками с уважительной дистанции.

Этот выбор сделан не был, что в сочетании с ошибками уже в экономике, усугубило слабости страны и уменьшило ее способности защищаться. Знали ли в США о происходящем? В этом сомневаться не приходится, Латинская Америка их домашний регион и изучают они его плотно, более плотно чем мы - бывшие советские республики. От проколов и это не спасает, достаточно вспомнить эпик фейл с "президентом Гуайдо". Но эту ошибку Штаты учли и решили действовать старым добрым методом прямого военного вмешательства. Telegram-канал "Мейстер"

