Россия, будучи правопреемницей СССР, всегда бережно хранила память о Великой отечественной войне.

Владимир Путин подписал указ о признании 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", Россия, будучи правопреемницей СССР, всегда бережно хранила память о Великой отечественной войне и выступала против исторического ревизионизма, однако разделяла прошлое и настоящее, порой отказываясь от некоторых символический моментов ради развития сотрудничества в настоящем. К примеру, от празднования Дня победы над милитаристской Японией.

Эта позиция не нашла отклика у потомков разбитых в ВОВ стран Оси – одни требуют территории, другие вымарывают подвиги народов СССР и обеляют нацистских преступников. С началом СВО эти тенденции усугубились – для главы европейской дипломатии "новость" то, что СССР и Китай победили в ВОВ, а ЕС открыто поддерживает нацистов и террористов из "Азова", попутно пытаясь "отменять" Россию как коллективного Гитлера, уточнили эксперты.

В этой связи появление новых и возвращение старых памятных дат, напоминающих о Победе и преступлениях Второй мировой войны не только нам, но и нашим визави, явно не будет лишним. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали дипломатический конфликт между Францией и Алжиром.

Фото: официальный сайт президента России