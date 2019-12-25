FT: в Совете мира обсуждают создание стейблкоина для восстановления Газы

Financial Times уточнил, что стейблкоин будет привязан к доллару США.

D Совете мира обсуждают создание стейблкоина для восстановления Сектора Газа. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из газеты The Financial Times со ссылкой на собственные источники. Один из них отметил, что аппарат Совета мира рассматривает возможность запуска стейблкоина для восстановления экономического сектора в палестинском анклаве. Однако такая тема все еще находится на начальной стадии обсуждения. Если проект будет реализован, то стейблкоин будет привязан к американскому доллару.

Это будет не Газа-коин и не новая палестинская валюта, а средство, которое позволит жителям Газы совершать цифровые транзакции. источник иностранного СМИ

В СМИ уточнили, что над этим проектом работает израильский бизнесмен Лиран Танкман. В обсуждениях проекта также задействованы палестинские чиновники и представители офиса Высокого представителя Совета мира по Газе Николай Младенов. Один из источник издания уточнил, что продвигающие инициативу лица стремятся "освободить Газу от наличных денег". Такое решение, по их мнению, не позволит радикалам из движения ХАМАС "генерировать" денежные средства.

Лавров уверен, что Совет мира не сможет заменить ООН.

Фото: pxhere.com