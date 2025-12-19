Лавров уверен, что Совет мира не сможет заменить ООН

Глава МИД РФ объяснил, какие права есть у Устава ООН.

Совет мира, предложенный американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом, не сможет стать заменой ООН. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Дипломат отреагировал на вопрос о том, может ли Совет мира заменить собой Всемирную организацию. В Москве уверены, что речь идет о совершенно другой истории. Дипломат указал, что ООН еще в конце советского периода ввело постоянные контракты с сотрудниками, хотя ранее требовалось каждые пять лет переназначаться на должностные посты. Сейчас же рабочие места являются постоянными. Речь идет о том, что теперь сотрудники живут в Нью-Йорке, пускают там корни, у них учатся в США дети. Таким образом ООн превратился в политизированный инструмент.

Когда в Секретариате в списке написано гражданство "Пакистан/США", всем понятно, что у этого человека тоже где-то учатся дети, есть счет в каком-то американском банке. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что 22 января представители 19 стран мира подписали на полях Всемирного экономического форума в швейцарском городе Давосе Устав Совета мира. Этот международный орган сформирован в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления анклавом. Ожидается, что специалисты займутся предотвращением и урегулированием региональных конфликтов в других регионах планеты.

Лавров объяснил, почему в США не любят ООН.

Фото и видео: Вконтакте / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ