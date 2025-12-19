  1. Главная
Сегодня, 11:16
Лавров объяснил, почему в США не любят ООН

Глава МИД России считает, что Вашингтон хочет всем руководить и принимать решения.

Вашингтонской администрации не нравится ООН, из-за того, что в данной международной структуре "надо кого-то уговаривать и искать компромисс". Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Дипломат уточнил, что американские представители стремятся создать орган управления, напоминающий "Совет мира". Речь идет о том, что они все организуют, решают, а остальные могут просто собраться и подумать о чем-либо.

Почему американцы, как правило, ООН не сильно любят (независимо от администрации), незаконно удерживают огромные суммы своих взносов - это интересный вопрос. Мой опыт говорит о том, что американцы, независимо от партийной окраски, не любят ООН потому, что там надо кого-то уговаривать и искать компромисс.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал Макрона жульем.

Фото и видео: Вконтакте / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ 

