Глава МИД России оценил работу Европы в формате нормандская четверка".

В Москве назвали французского президента Эмманюэля Макрона жуликом, указав на роль европейского политика из Парижа в невыполнении Минских соглашений. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Дипломат уточнил, что в 2019 году лидер Елисейского дворца решил внести свой вклад в решение региональной проблемы, поэтому созвал в декабре "Нормандскую четверку". В нее вошли немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский.

Наш президент терпеливо, как он умеет, говорил, мол, тут же написано: почему это не сделано? В ответ - отговорки. Жулье! Тем не менее, в Париже записали, необходимо выполнять Минские договоренности, включая внесение в Конституцию Украины поправок, навсегда закрепляющих особый статус ДНР и ЛНР. Это было записано. Ничего этого не сделано. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В Москве заметили, что российское руководство понимало, что им "морочат голову". А после выхода в отставку президента Франции Франсуа Олланд и немецкого канцлера Ангелы Меркель стало известно о том, что европейские страны в реальности ничего не собирались выполнять из обещанного России.

