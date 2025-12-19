Глава МИД РФ напомнил об итогах общения с американцами в Анкоридже.

Москва так и не получила никакого документа по Украине, состоящего из 20 пунктов. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Дипломат добавил, что указанный документ переговорщики уже несколько раз "перелопатили". В настоящее время делегаты западники неким "документом" из 20 пунктов, который российскому руководству никто ни официально, ни неофициально не передавал. Однако его содержание частично утекало в СМИ.

Киевский режим говорит, что пока они остановятся, пусть, мол, европейцы "подвозят" свои контингенты на их территорию, размещают дальнобойные ракеты, чтобы они могли доставать до российских городов. И тогда, дескать, будет объявлено перемирие. Ему "подпевают" и финны, и британцы, и немцы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров обратил внимание прессы на то, что раньше лидер киевского режима Владимир Зеленский публично говорил о том, что не отдаст "ни пяди земли", так как этого ему не позволяет Конституция. Однако недавно политик заметил, что речь может идти о линии соприкосновения, имея в виду то, что не планирует отводить войска с той части Донбасса, гд они по-прежнему остаются. А еще ранее в Киеве упоминали о том, что власти признают ту территориальную "развязку", которая позволит остановить региональный конфликт, но не юридически, а только де-факто. ВСУ планировали сражаться за землю, которую считают своей. Однако за это они требовали от международных союзников предоставить гарантии по безопасности.

