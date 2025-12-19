Глава МИД РФ оценил появление на западе "нового авторитаризма".

Кльт личности может быть разрушителен для государства в случае, если создается вокруг такого политического лидера, который стремится набить собственные карманы и ездить отдыхать на разные острова, вроде того, что принадлежал американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Таким образом чиновник из Москвы ответил на вопрос ведущего программы о том, какой человеческий порок чаще всего разрушает страну.

Как ни банально это звучит, но это - культ личности. Он может быть и пороком, когда человек думает прежде всего о том, чтобы набивать себе карманы за счет поддержания своего такого небожительского образа, чтобы сохранять власть, раздавать "теплые местечки" своим близким, устраивать подпольные, нелегитимные бизнес-проекты и ездить отдыхать на разные острова (не знаю, например к Джеффри Эпштейну). Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил, что нередко на международной площадке бывает культ личности, который переосмысливается, в том числе на Западе. Сейчас эти процессы называются "авторитарным правлением", а также "новым авторитаризмом". Сергей лавров пояснил, что в последнем выпуске американского журнала Foreign Affairs авторы рассуждают о том, что в современных условиях важна сильная рука, которая способна будет своими действиями отразить то, что в действительности нужно обществу, а также демонстрирующая перспективы для экономического, социального, духовного и культурного развития. В качестве примера Сергей Лавров привел Великобританию. Речь идет о том, что без каких-либо выборов в Соединенном королевстве голосуют за партию, которая назначает того, кого сама захочет на выбранные должности во власти. По мнению Сергея Лаврова, в последние годы такие эксперименты проходят для Лондона крайне неудачно.

Лавров: ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают.

Фото и видео: Вконтакте / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ