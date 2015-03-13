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Вчера, 12:07
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МИД: Россия контактирует с Израилем и ЛАГ по вопросу разрастания конфликта

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Сергей Вершинин оценил опасность от конфликта на Ближнем Востоке.

Москва ведет контакты с арабскими странами, в том числе с Лигой арабских государств (ЛАГ), а также с Израилем по вопросу недопустимости разрастания регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский заместитель главы министерства по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат пояснил, что существует угроза разрастания кризиса за пределы Палестины и еврейского государства.

Наша задача - это не допустить. Именно эту задачу мы выполняем в тех контактах, которые мы проводим не только в Нью-Йорке, но и в двустороннем плане со всеми теми, кто может повлиять на обстановку.

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: ближний восток, израиль, лига арабских государств, мид, палестина, сергей вершинин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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