Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН

Посыл российской стороны, прозвучавший на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом. Соответствующее заявление в рамка пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат пояснил, что к такому мнению МИД пришел по результатам многосторонних и двухсторонних встреч.
Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, - она была абсолютно честной и откровенной. Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей.
Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ
Напомним, что Сергей Лавров с трибуны Всемирной организации назвал коллективный Запад "империей лжи". Министр уточнил, что военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, которое направлено против России и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряженности на указанной территории.
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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"
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