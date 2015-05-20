Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН

В МИД оценили итоги выступления Сергея Лаврова в ГА ООН.

Посыл российской стороны, прозвучавший на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом. Соответствующее заявление в рамка пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат пояснил, что к такому мнению МИД пришел по результатам многосторонних и двухсторонних встреч.

Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, - она была абсолютно честной и откровенной. Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Напомним, что Сергей Лавров с трибуны Всемирной организации назвал коллективный Запад "империей лжи". Министр уточнил, что военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, которое направлено против России и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряженности на указанной территории.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"