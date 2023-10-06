РФ проанализирует результаты работы однодневной миссии ООН в Карабахе

Сергей Вершинин оценил работу Всемирной организации в Степанакерте.

Однодневная миссия Всемирной организации впервые за последние десять лет посетила Нагорный Карабах, поэтому Москва намерена проанализировать результаты ее работы и ждет отчета. Соответствующее заявление в рамка пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат заметил, что большое внимание удалялось ситуации на гражданских объектах в регионе. Пока что известно, что серьезных разрушений на земле не зафиксировано, а культурные учреждения не повреждены.

В любом случае, ооновская миссия впервые заехала на эту территорию за последний десяток лет. Однодневная миссия ООН, по существу, сделала то, что возможно, а это - опрос жителей и осмотр того, насколько случившееся отразилось на инфраструктуре.... Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"