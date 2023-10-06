МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде

Сергей Вершинин прокомментировал рассмотрение иска Киева в Нидерландах.

Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы при вынесении решения о том, может ли инстанция рассматривать иск Украины против России от февраля 2022 года, который связан с проведением специальной военной операции и который Россия считает неприемлемым. Соответствующее заявление в рамка пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

Надеемся, что будут учтены должным образом наши шесть аргументированных возражений, будем исходить из этого. Убежденность в нашей правоте у нас полная. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Напомним, что суд Всемирной организации в период с 18 по 27 сентября провел слушания по иску киевского режима от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со СВО. Данный блок слушаний посвятили предварительным возражениям, выдвинутым Россией. Представив шесть возражений, специалисты призвали инстанцию признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет необходимой юрисдикции на рассмотрение дела.

В МИД РФ сообщили о проработке проекта по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"