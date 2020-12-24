В МИД РФ сообщили о проработке проекта по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию

Сергей Вершинин оценил продовольственное соглашение с Анкарой.

Схема по поставке одного миллиона тонн российского зерна в Турцию для переработки и поставки в нуждающиеся страны находится в настоящее время на стадии проработки. Соответствующее заявление в рамка пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал российский заместитель министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат пояснил, что речь не идет о выполнении какой-либо части черноморской инициативы.

Подтверждаем свою нацеленность на то, чтобы помогать развивающимся странам, в первую очередь в Африке и на других континентах, преодолевать трудности в продовольственной сфере. <…> У нас хороший урожай, мы готовы быть и поставщиком добросовестным, и мы таковым и являемся... Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Эксперт уточнил, что российская продукция после переработки в Турции пойдет в те страны, которые реально в этом нуждаются. Сергей Вершинин добавил, что во времена зерновой сделки украинский товар на протяжении года направлялся именно в "сытые страны".

Вершинин назвал ложью заявления о влиянии действий РФ на цены на зерно.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"