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Вершинин назвал ложью заявления о влиянии действий РФ на цены на зерно

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Замглавы МИД РФ рассказал об обмане Запада по выходу России из черноморской инициативы.

Официальные заявления о том, что цены на зерновом мировом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности. такое мнение журналистам на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" высказал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат уточнил, что если на глобальные рынки африканских стран поступают какие-либо удобрения или продукты питания, то речь идет именно о российской сельскохозяйственной продукции. Спикер пояснил, что Россия является надежным продовольственным  поставщиком.

Сейчас об этом как-то перестали говорить, потому что цены не растут на зерновом рынке. Это значит, что все утверждения о том, что какие-то наши действия плохо влияют - нет. Наши действия достаточно четкие в этом смысле, потому что есть слова, есть дела.

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: зерно, мид, рост цен, сергей вершинин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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