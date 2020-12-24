Вершинин назвал ложью заявления о влиянии действий РФ на цены на зерно

Замглавы МИД РФ рассказал об обмане Запада по выходу России из черноморской инициативы.

Официальные заявления о том, что цены на зерновом мировом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности. такое мнение журналистам на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" высказал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат уточнил, что если на глобальные рынки африканских стран поступают какие-либо удобрения или продукты питания, то речь идет именно о российской сельскохозяйственной продукции. Спикер пояснил, что Россия является надежным продовольственным поставщиком.

Сейчас об этом как-то перестали говорить, потому что цены не растут на зерновом рынке. Это значит, что все утверждения о том, что какие-то наши действия плохо влияют - нет. Наши действия достаточно четкие в этом смысле, потому что есть слова, есть дела. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"