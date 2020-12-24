В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке

Сергей Вершинин напомнил об условиях Москвы.

Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, однако требовани российского руководства все еще не выполняются. Соответствующее заявление в рамка пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Дипломат призвал добиться результатов по тому, чтобы отечественная сельскохозяйственная продукция и удобрения могли поступать на мировые рынки и не подвергались санкционному давлению Запада.

Тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договоренностей. До этого в течение года обещания нам давались, но не выполнялись... От обсуждения этих вопросов мы не уходим, мы говорим и стараемся показать, что в том числе этот вопрос используется для информационного нападения на Россию. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"