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В МИД России назвали визит Зеленского в ООН блеклым

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Сергей Вершинин подвел итоги работы ГА ООН.

Визит лидера киевского режима  Владимира Зеленского во Всемирную организацию на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи был блёклым, а его встреча в канадском парламенте  с эсэсовцем Ярославом Хункой показала мировой общественности, что на самом деле происходит на Украине.  Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

А как там прошло заседание Совета безопасности в присутствии господина Зеленского? На мой взгляд, визит получился блёклый. Визит был в Нью-Йорк, Вашингтон и потом, как квинтэссенция всего, посещение Канады и встреча в канадском парламенте...

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

МИД заявил о необходимости переподключения Россельхозбанка к SWIFT.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: владимир зеленский, га оон, мид, сергей вершинин, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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