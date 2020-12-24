Сергей Вершинин подвел итоги работы ГА ООН.

Визит лидера киевского режима Владимира Зеленского во Всемирную организацию на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи был блёклым, а его встреча в канадском парламенте с эсэсовцем Ярославом Хункой показала мировой общественности, что на самом деле происходит на Украине. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделал заместитель министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

А как там прошло заседание Совета безопасности в присутствии господина Зеленского? На мой взгляд, визит получился блёклый. Визит был в Нью-Йорк, Вашингтон и потом, как квинтэссенция всего, посещение Канады и встреча в канадском парламенте... Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

МИД заявил о необходимости переподключения Россельхозбанка к SWIFT.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"