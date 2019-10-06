МИД заявил о необходимости переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Сергей Вершинин оценил возможность подключения к SWIFT люксембургской "дочки" Россельхозбанка.

Россельхозбанк должен быть переподключен к международной платежной системе SWIFT, а промежуточные решения не дадут результата Москве, а также не приведут к решению проблемы. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин, комментируя предложение подключения к SWIFT люксембургской "дочки" кредитной компании. Дипломат напомнил о важности снятия с отечественной организации ограничения по финансовым операциям. Это позволит обеспечить транзакции по сельскохозяйственной продукции и удобрений беспрепятственному прохождению.

Эти простые вещи с каждым раундом консультаций, которые мы проводили в течение года, становились все яснее и яснее. Поэтому эти промежуточные решения не являются решениями, не являются той дорогой, которая приведет нас к решению проблемы. Сергей Вершинин, глава МИД РФ

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