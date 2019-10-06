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МИД: Россия вернется к зерновой сделке после вывода ее сельхозпродукции на мировые рынки

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Сергей Вершинин оценил ситуацию с черноморской инициативой.

Полноценное возобновление черноморской инициативы возможно только при условии и только тогда, когда Москвой только будет получена реальная отдача по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые продовольственные рынки. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки.

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: зерновая сделка, мид, сергей вершинин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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