МИД: Россия вернется к зерновой сделке после вывода ее сельхозпродукции на мировые рынки

Сергей Вершинин оценил ситуацию с черноморской инициативой.

Полноценное возобновление черноморской инициативы возможно только при условии и только тогда, когда Москвой только будет получена реальная отдача по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые продовольственные рынки. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

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