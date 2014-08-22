В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией

Сергей Вершинин рассказал о готовности сотрудничать с Анкарой по вопросу поставок зерна.

В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, а в Москве могут рассмотреть любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых культур и удобрений на мировые рынки. Об этом журналистам на специальном брифинге от 21 июля рассказал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Таким образом дипломат ответил на вопрос СМИ о том, можно ли сейчас говорить о том, что в будущем между Москвой и Анкарой может быть заключено новое черноморское соглашение по сельскохозяйственной продукцией.

Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений. С Турцией у нас очень тесное взаимодействие, традиционное взаимодействие, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Вершинин заявил, что схема санкционных изъятий для российского сельхозэкспорта не работала.

Фото и видео: МИД России