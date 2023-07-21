Вершинин заявил, что схема санкционных изъятий для российского сельхозэкспорта не работала

Заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин заявил, что схема санкционных изъятий для российского сельскохозяйственного экспорта не работала. Об этом чиновник рассказал журналистам в ходе выступления в Москве на специальном брифинге от 21 июля. Дипломат полагает, что реакция со стороны Москвы на текущую обстановку является абсолютно законной и справедливой. Работа генерального секретариата ООН, официальные объявления вызывает много вопросов у отечественных экспертов.
То, что пытается и пыталась сделать ООН - обеспечить какое-то изъятие для российского сельхозэкспорта и удобрений, - просто не срабатывало. Не срабатывало потому, что механизм не работал. Заявления были где-то в одном месте, а реальная жизнь жила по-другому.
Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ
В МИД дали разъяснения по заявлению Минобороны о судоходстве в Черном море.
Фото и видео: МИД России
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