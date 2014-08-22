Сергей Вершинин рассказал о ситуации с грузоперевозками в Черном море.

Заявление российского министерства по обороне о том, что суда в Черном море будут рассматриваться в качестве перевозчиков грузов военного назначения для киевского режима, на самом деле касается запросов на их осмотр для того, чтобы инспекция могла убедиться в том, что именно эти корабли перевозят. Соответствующее заявление в ходе выступления на специальном брифинге с журналистами в Москве от 21 июля сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает... запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так... Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Напомним, что после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, которые следуют в акватории Черного моря в украинские морские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться российскими военными как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в региональный конфликт со стороны киевских властей.

МИД РФ заявил о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения зерновой сделки.

Фото и видео: МИД России