МИД РФ заявил о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения зерновой сделки

Сергей Вершинин рассказал о продовольственной помощи Африке.

Российское министерство по иностранным делам заявило о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения действия зерновой инициативы в Черном море. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами от 21 июля сделал заместитель российского министра внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Дипломат уточнил, что Москва занимается созданием путей поставок зерна для африканского континента.

В том, что касается маршрутов, - это во многом логистически-технический вопрос, он будет проработан, уже прорабатывается. Сергей Вершинин, замглавы МИД России

Вершинин заявил, что с Украины за год по земле и морю вывезли примерно равный объем зерна.

Фото и видео: МИД России