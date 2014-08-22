МИД РФ заявил о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения зерновой сделки

Российское министерство по иностранным делам заявило о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения действия зерновой инициативы в Черном море. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами от 21 июля сделал заместитель российского министра внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Дипломат уточнил, что Москва занимается созданием путей поставок зерна для африканского континента.
В том, что касается маршрутов, - это во многом логистически-технический вопрос, он будет проработан, уже прорабатывается.
Сергей Вершинин, замглавы МИД России
Вершинин заявил, что с Украины за год по земле и морю вывезли примерно равный объем зерна.
Фото и видео: МИД России
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