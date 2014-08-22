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МИД РФ заявил о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения зерновой сделки

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Сергей Вершинин рассказал о продовольственной помощи Африке.

Российское министерство по иностранным делам заявило о работе над новыми маршрутами поставок после прекращения действия зерновой инициативы в Черном море. Соответствующее заявление в ходе специального брифинга с журналистами от 21 июля сделал заместитель российского министра внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Дипломат уточнил, что Москва занимается созданием путей поставок зерна для африканского континента.

В том, что касается маршрутов, - это во многом логистически-технический вопрос, он будет проработан, уже прорабатывается.

Сергей Вершинин, замглавы МИД России

Вершинин заявил, что с Украины за год по земле и морю вывезли примерно равный объем зерна.

Фото и видео: МИД России

Теги: африка, зерновая сделка, мид, продовольственная безопасность, сергей вершинин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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