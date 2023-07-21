Замглавы МИД РФ рассказал о перспективах вывоза зерна киевский режимом.

Заместитель главы российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин заявил, что с территории Украины за последний год по земле и морским способом был вывезен примерно равный объем зерновой продукции. Соответствующими статистическими данными чиновник поделился с журналистами на специальном брифинге в МИД РФ от 21 июля. Дипломат пояснил, что из Украины было вывезено порядка 32 млн тонн зерновых по морю и около 30 миллионов тонн по суше. В Москве полагают, что морской путь отправки сельскохозяйственной продукции гораздо дешевле, однако возможность идти через землю, через государственные границы в приграничные регионы у киевского режима все еще сохраняется.

Везде известна цифра, что через черноморскую инициативу прошло 32 млн тонн зерновых с Украины. <...> А еще такое же количество зерновых прошло через наземные дороги. <...> Тоже около 30 млн тонн зерновых. И об этом не любят говорить. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна.

Фото и видео: МИД России