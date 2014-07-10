Фанаты "Зенита" призвали к тишине на игре со "Спартаком"

Причиной стал готовящийся смысловой перформанс и начало Страстной недели.

Сторонники петербургского "Зенита" выступили с обращением ко всем посетителям матча 1/2 финала Кубка России против московского "Спартака". Соответствующая публикация появилась в их Telegram-канале.

Фанаты попросили болельщиков не выкрикивать в адрес соперника нецензурную брань, оскорбительные выражения и грубости. Они отметили, что нет необходимости говорить о высоком накале страстей и всеобщем ажиотаже вокруг встречи. В связи со сложившейся ситуацией они призвали не превращать игру в хаос, а провести её достойно.

Кроме того, активисты напомнили, что в эти дни началась Страстная неделя. Трибуны готовят перформанс, который будет обладать глубоким смыслом и содержать отсылки в том числе к красно-белым оппонентам. Фанаты попросили учесть данное обращение, отнестись к нему с пониманием, а также не переделывать заученные кричалки и не начинать их стихийно.

