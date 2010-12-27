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На ПМЭФ-2019 обсудили участие НОСТРОЯ в процессе строительного образования
Сегодня, 17:47
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Alena_Zinovieva

На ПМЭФ-2019 обсудили участие НОСТРОЯ в процессе строительного образования

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Президент Национального объединения строителей Антон Глушков встретился с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

На ПМЭФ-2019 состоялась рабочая встреча президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушакова с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. Участие в переговорах также приняли вице-президент нацобъединения Антон Мороз и член Совета СПб ТПП Александр Вихров.

В рамках встречи представители НОСТРОЯ обсудили с чиновниками вопросы, связанные с участием Национального объединения строителей в образовательных процессах. Кроме того, речь шла о развитии системы высшего образования в строительной отрасли. 

Ассоциация "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) была создана 10 ноября 2009 года. Это крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, функционирующих в 74 субъектах РФ. В состав НОСТРОЯ входят более 90 тысяч компаний, которые осуществляют жилищно-гражданское и промышленное строительство, а также занимаются реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и сооружений.

Фото: Piter.TV

Теги: антон глушаков, нострой, пмэф 2019
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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