На ПМЭФ-2019 обсудили участие НОСТРОЯ в процессе строительного образования

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков встретился с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

На ПМЭФ-2019 состоялась рабочая встреча президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушакова с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. Участие в переговорах также приняли вице-президент нацобъединения Антон Мороз и член Совета СПб ТПП Александр Вихров.

В рамках встречи представители НОСТРОЯ обсудили с чиновниками вопросы, связанные с участием Национального объединения строителей в образовательных процессах. Кроме того, речь шла о развитии системы высшего образования в строительной отрасли.

Ассоциация "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ) была создана 10 ноября 2009 года. Это крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, функционирующих в 74 субъектах РФ. В состав НОСТРОЯ входят более 90 тысяч компаний, которые осуществляют жилищно-гражданское и промышленное строительство, а также занимаются реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и сооружений.

Фото: Piter.TV