В Москве задержан специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов

В интернет-издании заявили, что журналист получал угрозы.

В Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, сообщает 7 июня адвокат корреспондента Дмитрий Джулай.

В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Иван Голунов известен своими расследованиями о коррупции московской мэрии. В редакции "Медузы" сообщили о том, что последние месяцы Иван Голунов получал угрозы. Сам задержаный назвал действия ГУ МВД провокацией и заявил адвокату, что перед задержанием его избили.

Видео: Piter.tv ; YouTube / Мария Солнцева