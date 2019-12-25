Сбытчик наркотиков при задержании оказал сопротивление полицейским

Теперь его ожидает суд.

Сбытчик наркотиков при задержании оказал сопротивление и теперь его ожидает суд по двум уголовным делам. Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района.

По версии следствия, вечером 29 апреля 2025 года сотрудниками полиции у дома 6/4, корп. 1 по Купчинской улице был задержан местный житель, который сбыл синтетическое наркотическое средство. При задержании обвиняемый оказал сопротивление. Когда его пытались посадить в патрульный автомобиль, не желая сдаваться полицейским, мужчина ударил головой одного из сотрудников правоохранительных органов и умышленно порвал ему форменную куртку.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего петербуржца. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

