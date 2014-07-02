Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

Блогеру Субхану Мамедову, известному под псевдонимом Subo, заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.
Отмечается, что блогер получил денежные средства преступным путем. Кроме того, подобные обвинения ранее уже предъявлены брату и отцу Мамедова. По данным следствия, с 2020-го по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 млн рублей.
В настоящее время отец и брат Мамедова начали процесс возмещения ущерба. Самого блогера объявили в розыск.
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Фото: pxhere.com
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