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Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей
Сегодня, 9:54
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Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

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Подобные обвинения ранее уже предъявлены его брату и отцу.

Блогеру Субхану Мамедову, известному под псевдонимом Subo, заочно предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что блогер получил денежные средства преступным путем. Кроме того, подобные обвинения ранее уже предъявлены брату и отцу Мамедова. По данным  следствия, с 2020-го по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 млн рублей.

В настоящее время отец и брат Мамедова начали процесс возмещения ущерба. Самого блогера объявили в розыск.

Ранее мы сообщали, что экс-главу Адмиралтейского района будут судить за взятку в Петербурге.

Фото: pxhere.com

Теги: subo, блогер, обвинение, уклонение от уплаты налогов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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