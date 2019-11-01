  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:32
96
lesjasap
Код вставки плеера

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

0 0

Инстанция проверит вопрос бездействия следователей.

Басманный суд Москвы в пятницу истребовал материалы проверки СК по делу Ивана Голунова. Это произошло "по факту сообщения о преступлении". Назначено новое заседание суда на 11 ноября. Об этом сообщили в "ТАСС".

Жалобу подал адвокат Сергей Бадамшин, который считает поведение следователей незаконным. Конкретно юрист обвиняет представителей СК в том, что они бездействовали в отношении дела. Вопросы у истца вызвали действия старшего следователя по особо важным делам Главка по Москве Шаневича. Сотрудник ведомства не ознакомил Голунова и его защитника с материалами проведенной проверки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иван Голунов опубликовал нашумевшее расследование о связи управления ФСБ с московским ритуальным рынком.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

Теги: басманный суд, иван голунов, суд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии