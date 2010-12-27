В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания. Об этом сообщает "Интерфакс".
Это связано с волокитой по расследованию дела.
"Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории с привлечением журналистов и других людей",
—заявил Голунов.
Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.
Ранее мы сообщали о том, что подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )