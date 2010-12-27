Это связано с волокитой по расследованию дела.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это связано с волокитой по расследованию дела.

"Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории с привлечением журналистов и других людей", —заявил Голунов.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее мы сообщали о том, что подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца.

Фото:Piter.TV