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Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания
Сегодня, 17:37
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Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания

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Это связано с волокитой по расследованию дела.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это связано с волокитой по расследованию дела.

"Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории с привлечением журналистов и других людей",

—заявил Голунов.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. 

Ранее мы сообщали о том, что подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца.

Фото:Piter.TV

Теги: иван голунов, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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