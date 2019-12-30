В своём послании Владимир Путин обозначает основные направления развития России.

Президент России Владимир Путин начал выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

В своём послании Владимир Путин обозначает основные направления развития России и ставит перед парламентом и правительством задачи и цели. В планах Государственной Думы – после оглашения посланий создать рабочую группу для реализации задач.

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, нам нужно быстрее и не откладывая решать масштабные задачи, – отметил Владимир Путин

Ранее Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов.