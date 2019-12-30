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Путин начал выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию

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В своём послании Владимир Путин обозначает основные направления развития России.

Президент России Владимир Путин начал выступать с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

В своём послании Владимир Путин обозначает основные направления развития России и ставит перед парламентом и правительством задачи и цели. В планах Государственной Думы – после оглашения посланий создать рабочую группу для реализации задач. 

Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, нам нужно быстрее и не откладывая решать масштабные задачи,

– отметил Владимир Путин 

Ранее Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов.

Теги: послание, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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