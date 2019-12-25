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Объявлен победитель конкурса веб-сериалов от "Ленфильма"
Сегодня, 18:49
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smirenny

Объявлен победитель конкурса веб-сериалов от "Ленфильма"

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Победителем стал проект "Не святой отец".

В понедельник, 31 августа, стало известно, что киностудия "Ленфильм" завершила конкурс веб-сериалов.

Так, победителем стал проект "Не святой отец". Сериал повествует о безработном геймере-хакере. Главный герой, скрываясь т погони за кибер-преступление, попадает в сельскую церковь. Там он переодевается в  священника, находит для себя единственное укрытие и обретает новый смысл жизни.

Победитель получает право на заключение договора на сценарий пилотной серии сериала с суммой вознаграждения 100 000 рублей, а также  договора на дальнейшее сотрудничество по созданию сценариев для дальнейших серий. Сообщается, что всего в конкурсе поучаствовало около 460 сценариев. 

Ранее мы писали, что "Ленфильм" оживил киногероев в четверг.

Фото: Piter.TV

Теги: веб-сериалы конкурс победитель, конкурс от ленфильма, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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