Объявлен победитель конкурса веб-сериалов от "Ленфильма"

Победителем стал проект "Не святой отец".

В понедельник, 31 августа, стало известно, что киностудия "Ленфильм" завершила конкурс веб-сериалов.

Так, победителем стал проект "Не святой отец". Сериал повествует о безработном геймере-хакере. Главный герой, скрываясь т погони за кибер-преступление, попадает в сельскую церковь. Там он переодевается в священника, находит для себя единственное укрытие и обретает новый смысл жизни.

Победитель получает право на заключение договора на сценарий пилотной серии сериала с суммой вознаграждения 100 000 рублей, а также договора на дальнейшее сотрудничество по созданию сценариев для дальнейших серий. Сообщается, что всего в конкурсе поучаствовало около 460 сценариев.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" оживил киногероев в четверг.

Фото: Piter.TV