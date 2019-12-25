"Ленфильм" оживил киногероев в четверг

Мероприятие прошло вечером.

"Ленфильм" решил поддержать кинотеатры Петербурга и провел выставку-перфоманс, где "оживил" киногероев. Акция "Мы скучаем по зрителям" прошла вечером в четверг, 27 августа, в сквере перед главным входом в студию.

Сошли с экранов 13 героев из шести фильмов киностудии. Посетители перфоманса понаблюдали за необычным представлением из шести мизансцен. Желающие могли показать свое знание фильмов в конкурсе: нужно было угадать фильм и героя, сделать фото, выложить его в соцсети и подписать. Случайным образом выбранный победитель получит сувенир из лимитированной коллекции от киностудии.

Также заместитель гендиректора по экономике и финансам Константин Федоровский заявил, что к концу года студия надеется рассчитаться с долгами и вновь заняться производством кинокартин.

Ранее мы писали, что на "Ленфильме" практически закончились съемки нового фильма Тимура Бекмамбетова.

Фото: Piter.TV